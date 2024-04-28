Танцевальный коллектив «Лакомки» из Таганрога стал победителем Всероссийского хореографического конкурса

Недавно «Таганрогская правда» рассказывала о том, что Народный хореографический ансамбль «Ассорти» из Дворца культуры «Фестивальный» вошел в число победителей международного конкурса «Новые имена». И вот — новый громкий успех творческого коллектива этого же дворца культуры.

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский хореографический конкурс «Двери». Организатором конкурса выступило творческое объединение «Чемодан» г. Санкт-Петербург. Образцовый хореографический ансамбль «Лакомки» представил две хореографические композиции в номинации «Народный танец». И обе были отмечены: «Я на печке молотила» — лауреат II степени, «У нас на Дону» — лауреат I степени.

Поздравляем с победами художественного руководителя ОХА «Лакомки» Наталью Зыбину и весь возглавляемый ею танцевальный коллектив. Поздравляем и директора ДК «Фестивальный» Людмилу Поддубную. Желаем «Фестивальному» покорения новых высот.

Фото предоставлено ДК «Фестивальный»