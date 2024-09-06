Тамара Поршнева: «Выбираем тех, кто будет работать в интересах Таганрога»

Один из избирательных участков она посетила 6 сентября.

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 41», секретарь первичного отделения «Единой России» № 93 города Таганрога Тамара Поршнева приняла участие вы выборах городской Думы, проголосовав на одном из участков города.

«Каждый голос имеет значение и может повлиять на будущее развитие города. Участие в выборах дает возможность выразить свое мнение и выбрать тех, кто будет работать в интересах нашего города и жителей», — отметила она.

Напомним, основные выборы городской Думы города Таганрога проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 часов.