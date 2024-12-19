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Тайные меценаты подарили детской больнице Таганрога новогоднюю ёлку и настольные игры

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19 декабря меценаты, пожелавшие остаться неизвестными, подарили педиатрическому отделению детской городской больницы Таганрога большую новогоднюю ёлку с игрушками, настольные игры и другие подарки, сообщает донской Минздрав.

Новости Таганрога

Праздник для детей, которые вынуждены проводить предпраздничную пору в больнице, меценаты организовали в честь Дня Святителя Николая Чудотворца, который отмечается сегодня.

«В этот день дети на Руси получали подарки и ждали чудес. Такое чудо и стало возможным в детской городской больнице Таганрога, где маленьким пациентам подарили праздничное настроение», — говорится в сообщении.

А накануне каждый пациент ДГБ получил «Коробку храбрости» от «Единой России». Данная благотворительная акция проводится уже в 12-й раз и охватывает всю страну. В торговых центрах и партнёрских организациях устанавливаются специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Боксы в магазинах Таганрога наполнили подарками неравнодушные жители города.

«Такое внимание к маленьким пациентам помогает им стойко переносить порой сложное и болезненное лечение. В ДГБ Таганрога для ребят, находящихся на лечении, постоянно проводятся развлекательные мероприятия. Коллектив больницы организует музыкальные вечера, тематические мероприятия с конкурсами и мастер-классами. Ребята уже с нетерпением ждут новогодних праздников», — отмечает главный врач медучреждения Сергей Тимофеев.

Фото: Telegram Минздрава Ростовской области

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Таганрогская правда
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