ТАГМЕТ устроил для детей яркий праздник с играми, конкурсами и хороводами

Металлурги организовали настоящий праздник для детей работников завода и воспитанников таганрогских детских учреждений, объединив спорт, творчество и знакомство с культурными традициями региона.

Инициативу взяли на себя волонтеры ТАГМЕТа в рамках масштабного проекта благотворительного фонда «Синара» «Игры разных народов».

Центральным событием выходного дня стал детский конкурс рисунков на асфальте, приуроченный сразу к двум важным датам. Юные художники и их родители создавали красочные полотна, посвященные 25-летию ТМК и 130-летию ТАГМЕТа. Заводская площадь наполнилась яркими красками, а асфальт превратился в большую открытку, прославляющую историю и труд металлургов.

Однако программа не ограничилась только творчеством. Чтобы познакомить современных детей, привыкших к гаджетам, с исконными забавами Дона, волонтеры организовали серию активных казачьих игр. Ребята с азартом приняли участие в различных состязаниях, таких, как эстафета «Ведра и коромысло». Это испытание на ловкость и координацию, где участникам нужно было пронести воду в ведрах на коромысле, не расплескав ни капли. Азарта добавила и фланкировка казачьей шашкой. Юные казаки учились владеть символическим оружием, демонстрируя ловкость и выправку.

Хоровод с платками, интерактивные народные игры «Казачьи ворота», «Ухваты и блины» и другие народные донские забавы порадовали детей. Они водили традиционные хороводы, а также играли в другие подвижные игры, популярные на Дону.

«Наш проект приурочен к Году единства народов России. Мы хотим показать детям богатство культурного наследия нашего региона, научить их уважать традиции разных народов и, конечно, весело провести время вместе. Такие мероприятия укрепляют связь поколений и показывают, что единство – это наша сила», — подчеркнул лидер волонтерского движения ТАГМЕТа Владимир Москвичев.

К международному Дню защиты детей ТАГМЕТ также оказал материальную поддержку Дому ребенка № 4 и Таганрогскому центру помощи детям № 7. По целевым запросам детских заведений были выделены денежные средства. Потребностью деток из Дома малютки стали босоножки и кроссовки, секционные шкафы и шкафы для дидактического материала, комплекты праздничной и будничной одежды. Центру помощи детям понадобилось оборудование для детской комнаты с качелями и пеленальным столиком и прочими малышовыми аксессуарами. Для старших деток, традиционно, были закуплены сертификаты в расположенный рядом бассейн «Садко».

«Поддерживать воспитанников детских подшефных учреждений – многолетняя заводская традиция. В ответ металлургам от подопечных – всегда искренняя благодарность за заботу и приглашение на концерт, подготовленный для заводчан», — отметил директор по управлению персоналом ТАГМЕТа Дмитрий Козлов.

Фото предоставлено пресс-службой ТАГМЕТа