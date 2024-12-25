ТАГМЕТ провел предновогодние благотворительные акции и мероприятия для детей

В канун новогодних праздников металлурги по традиции стараются порадовать подаркам детей заводчан, а также своих самых близких маленьких друзей – воспитанников подшефных воспитательных и образовательных учреждений Таганрога.

На этой неделе сотрудники ТАГМЕТа посетили с подарками Таганрогский специализированный дом ребенка, а малыши, что в нем проживают, встретили гостей нарядными, как раз именно в тех красивых платьях и костюмчиках – комплектах праздничной одежды и обуви, средства на покупку которых выделили металлурги. Лучшими новогодними подарками по их пожеланиям стали и необходимые предметы быта: четыре двухсекционных шкафа для игрового и дидактического оборудования. Ответной благодарностью для гостей стал большой концерт, устроенный в их честь.

Для дворовой радости ребят из Таганрогского центра помощи детям №7 подарены современные подвесные суперкачели «Гнездо». И это еще не все подарки! От администрации и профкома ТАГМЕТа ребятам закуплены билеты в кинотеатр, сертификаты в бассейн, сертификаты в спортмагазин, а также подарочные карты покупку канцелярии.

Ну, а куда же без подарков со сладостями и сюрпризами! По доброй традиции ТАГМЕТ подарил их всем воспитанникам.

В эти дни проходят новогодние утренники и для детей заводчан. Праздничной площадкой, где их встречают Дед Мороз со Снегурочкой, веселые мультперсонажи и вручают самые лучшие подарки, стал ДК «Фестивальный», творческий коллектив которого подготовил новогоднюю сказку. Более 3 тысяч детских новогодних подарков и билетов на Ёлку, закупили металлурги для детей своих сотрудников, чтобы порадовать и повеселить, вселить оптимизм и веру в чудеса в их сердца. Потратили на это металлурги более шести миллионов рублей!

Преддверие Нового года и Рождества – это всегда яркий, праздничный украшенный елкой холл заводоуправления ТАГМЕТа и традиционная предновогодняя выставка поделок. Тема творчества каждый раз разная, но обязательно связанная с зимними чудесами. В этом декабре – это фантазии на тему того, как может выглядеть Рождественский домик. Более 300 вариаций домов и избушек и даже один пряничный дом, представлены на зимней выставке творчества у металлургов. Участвовали в конкурсе поделок по четырем заявленным номинациям школьники подшефных школ, студенты техникума, и конечно же, сами заводчане.

«Наша выставка символизирует не только праздничное творчество, но и еще семейное коллективное, ведь она венчает Год семьи – это очень показательно. Абсолютно каждая поделка здесь – результат именно коллективного семейного творчества, в котором участвуют папы, мамы, бабушки, дедушки, – отмечает юрисконсульт Светлана Евкина. – Это подчеркивает наши семейные традиции и ценности, внушает надежду на их укрепление!».

Всех победителей конкурса поделок ждут ценные подарки, для всех участников приготовлены поощрительные призы.

Благотворительные инициативы и праздничные мероприятия – очень давняя традиция металлургов. Она родом из меценатства таганрогских промышленников и поддерживается более века, а вернее все 128 лет, которые насчитывает Таганрогский металлургический завод с момента своего основания.

Полностью поддерживает эту предновогоднюю добрую традицию и управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков:

«Такие праздничные акции помогают сформировать фундамент, необходимый для развития не только города и компании, но и всей страны. ТАГМЕТ – непременный инициатор и участник различных благотворительных инициатив, мероприятий. Среди них – помощь подшефным детским учреждениям, поддержка заводского спорта, молодежи, ветеранов, городской социальной инфраструктуры, многодетных и неполных семей. Социальная программа ТАГМЕТа – одна из лучших в городе. Это наш вклад в благополучие жителей Таганрога, где живут наши семьи, растут дети заводчан».