ТАГМЕТ передал в дар городу часть домовладения семьи Чеховых в Таганроге



Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), оказал содействие в возрождении объекта культурного наследия, выкупив и передав в дар городу часть домовладения семьи Чеховых в Таганроге.

Благодаря этому стало возможным восстановление исторической усадьбы, которая открылась в качестве нового музея «Дом П.Е. Чехова» в январе 2024 года.

Домовладение, где расположился новый музей, с начала XX века принадлежало нескольким хозяевам. Только в 2010 году с выкупом ТАГМЕТом дома и последующей передачей недвижимости в дар Таганрогу началось восстановление объекта культурного наследия. Выкуп имущества у остальных собственников домовладения другими партнерами проекта продолжался в течение нескольких лет, и по завершению всех процедур дом Павла Чехова вошел в структуру «Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника» в составе Министерства культуры Ростовской области.

Дом построен отцом писателя Павлом Егоровичем в 1874 году и принадлежал его семье. Однако из-за долговых обязательств семья Чеховых была вынуждена покинуть Таганрог и переехать в столицу. В доме до окончания гимназии в 1879 году оставался один Антон Чехов — его первые литературные труды связаны именно с этим местом.

ТМК и ТАГМЕТ активно продолжают традиции русского меценатства, поддерживая постоянные связи с благотворительными и культурными фондами страны. Предприятие и компания ориентированы на создание новых «точек притяжения» для горожан и гостей города, а также формирование привлекательного имиджа Таганрога как культурного и туристического центра региона. Для достижения этой цели ТМК и ТАГМЕТ инвестируют в культуру, благоустройство, рекреационные и инфраструктурные объекты. Помощь в создании нового музея в доме Павла Чехова — еще один шаг в этом направлении, — подчеркивает управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан.

Среди других знаковых проектов, которые реализовывал ТАГМЕТ, — благоустройство береговой полосы Таганрогского залива в районе гостиничного комплекса «Приазовье» и санатория «Тополь», а также строительство Чеховской набережной. Кроме того, ТАГМЕТ долгие годы является спонсором и меценатом Таганрогского художественного музея и внес вклад в историческое наследие города, поучаствовав в воссоздании памятного знака — равелина «Крепость Черепаха». Предприятие ежегодно инициирует для горожан исторические и творческие проекты, такие, как «Литературное варенье» и многие другие.

Материал и фото предоставлены пресс-службой ТАГМЕТа