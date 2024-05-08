ТАГМЕТ обустраивает в Таганроге экологичную площадку переработки вторсырья

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), реконструирует участок переработки шлакового материала – побочный продукт сталеплавильного производства – который затем направляется потребителям для использования в строительстве.

Участок будет оборудован твердым покрытием, системой орошения и обнесен семиметровым пылезащитным экраном, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду. Объем инвестиций в проект составит более 200 млн рублей.

Шлаковый материал для переработки доставляют на участок в шлаковых чашах и на железнодорожных шлаковозах. Сначала его орошают водой для охлаждения, а затем погружают на транспортерную ленту дробильно-сортировочного комплекса, где он в закрытом корпусе сепарируется, дробится и разделяется на три фракции. После этих операций из комплекса выгружается готовый шлаковый щебень, который либо здесь же передается внешним потребителям, либо направляется на временное складирование на территории участка.

Дробильно-сортировочный комплекс позволяет перерабатывать 70 м3/час шлакового материала в продукты, которые затем используются в дорожном строительстве или других отраслях промышленности. Обновленная площадка повысит долю переработки такого материала на предприятии в два раза.

Для минимизации воздействия на атмосферу вокруг участка вместо предыдущего бетонного ограждения возводится семиметровый пылезащитный экран, протяженность которого составит около 600 метров. В настоящий момент специализированная организация проводит работы по демонтажу старой конструкции ограждения, заливке фундамента, установке стоек и каркаса экрана. На самой площадке обустраивается твердое водонепроницаемое покрытие с системой сбора ливневых стоков, которые будут использоваться в подпитке оборотного цикла завода. Используемые решения позволят максимально сократить пыление от технологического процесса за границами специализированного участка.

Фото АО «ТАГМЕТ»