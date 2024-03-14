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Таганроженке не включили в трудовой стаж период ухода за ребенком

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Жительница Таганрога обратилась в социальный фонд для перерасчета пенсии по старости, однако ей было отказано. Тогда она написала заявление в городскую прокуратуру.

Город

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения Государственным учреждением – Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области федерального законодательства. Они выяснили, что в трудовой стаж женщины необоснованно не включен период ухода за ребенком, поскольку сотрудники учреждения не приняли во внимание представленные подтверждающие документы.

В защиту прав пенсионерки прокуратура внесла представление. После его рассмотрения нарушения были устранены, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

После перерасчета размер пенсии таганроженке определен в соответствии с законом.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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