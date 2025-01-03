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Таганроженка стала финалистом национальной премии «Студент года»

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Студентка Таганрогского института управления и экономики 18-летняя Анна Баранникова вернулась из Москвы, где принимала участие в мероприятиях финального тура Российской национальной премии «Студент года – 2024» образовательных организаций высшего образования.

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Всего на конкурс было подано 6,5 тысяч заявок. В столицу на финал было приглашено 600 лучших студентов со всей России, среди них Анна оказалась единственной представительницей не только Таганрога, но и всей Ростовской области, заявленной в индивидуальной номинации «Творческая личность года».

Эта наша землячка – личность очень разносторонняя, имеющая множество талантов. Она рисует — в Молодежном центре Таганрога прошли уже две её персональные выставки. Также Анна занимается волонтерской деятельностью и проводит мастер-классы по рисованию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того Анна поет: в одном из конкурсных испытаний своим творческим номером она представила песню «Мама» Олега Газманова. Более того, в Москве девушка не только спела, но и прочитала написанное экспромтом патриотичное стихотворение, дополнив им свою самопрезентацию.

Мероприятия финального тура Российской национальной премии «Студент года – 2024» проходили в разных точках Москвы в течение шести дней. Наряду с гала-концертом это были деловые игры, тренинги, тестирования, лекции, мастер-классы, различные конкурсы. И всеми полученными знаниями, умениями и впечатлениями Анна Баранникова теперь сможет поделиться со своими земляками.

Фото с официальной страницы премии «Студент года»

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национальная премия новости Студент года - 2024 Таганрог
Таганрогская правда
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