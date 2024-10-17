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Таганрожец стал победителем регионального полуфинала конкурса «Флагманы образования»

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Заместитель директора по информационным технологиям Таганрогского механического колледжа Илья Ахаладзе стал одним из победителей регионального полуфинала конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Образование». Об этом сообщает портал правительства Ростовской области.

#Образование

Участниками конкурса были 29 представителей донского региона, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Соревнования проходили на площадке регионального Института развития образования. Как отметила министр общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко, участие в конкурсе дает возможность донским работникам и управленцам системы образования заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию.

Соревнования проходили в разных форматах. Участники продемонстрировали свои профессиональные и лидерские качества, а также приняли участие в насыщенной образовательной программе.

Кроме Ильи Ахаладзе в числе победителей директор ростовской школы № 60 Александр Вихтоденко и преподаватель Волгодонского техникума металлообработки и машиностроения Мария Томилина. Финальные испытания пройдут в ноябре в Подмосковье, в «Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», где встретятся 250 сильнейших участников.

Ранее мы рассказали, что пять организаций из Таганрога стали лауреатами «Премии добра».

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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