Заместитель директора по информационным технологиям Таганрогского механического колледжа Илья Ахаладзе стал одним из победителей регионального полуфинала конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Образование». Об этом сообщает портал правительства Ростовской области.

Участниками конкурса были 29 представителей донского региона, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Соревнования проходили на площадке регионального Института развития образования. Как отметила министр общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко, участие в конкурсе дает возможность донским работникам и управленцам системы образования заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию.

Соревнования проходили в разных форматах. Участники продемонстрировали свои профессиональные и лидерские качества, а также приняли участие в насыщенной образовательной программе.

Кроме Ильи Ахаладзе в числе победителей директор ростовской школы № 60 Александр Вихтоденко и преподаватель Волгодонского техникума металлообработки и машиностроения Мария Томилина. Финальные испытания пройдут в ноябре в Подмосковье, в «Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», где встретятся 250 сильнейших участников.

Ранее мы рассказали, что пять организаций из Таганрога стали лауреатами «Премии добра».

Фото donland.ru