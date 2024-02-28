Таганрожец Георгий Ткаченко и его «музей на столе»

Мы уже рассказывали о таганрожце Георгии Ткаченко, который создал маленькую передвижную экспозицию из своей коллекции моделей. В стендовом моделировании часто делятся опытом, проводят выставки. А иногда встречаются прирожденные учителя, готовые передать опыт подрастающему поколению, но их совсем немного. Именно к категории таких людей относится Георгий Борисович.

В его коллекции есть авиационная техника времен Второй мировой войны и послевоенная, в том числе Бе-12, знаменитая «Чайка», созданная в опытном конструкторском бюро под руководством Георгия Бериева в Таганроге. А также авто-бронетехника и модели, показывающие развитие танковой техники в динамике — в России и за рубежом. Есть боевые машины, приблизившие победу в Великой Отечественной, изобретения инженеров разных стран, ставшие прообразом для тех или иных легендарных образчиков гениальных машин, помогавших спасать жизни и участвовавших в освобождении городов от оккупации. За каждым экспонатом стоит история, за некоторыми – столетняя.

В конце прошлого года состоялась серия показов в Политехническом музее Инженерно-технологической академии ЮФУ по приглашению руководства вуза и администратора НОЦ, подполковника запаса Александра Сергиенко. Целую декаду мы встречались со студентами, проходящими подготовку на военной кафедре, — рассказал Георгий Ткаченко.

Студенты интересовались техникой моделирования, историей происхождения той или иной машины, спрашивали, почему нет среди моделей современных иностранных образцов. Некоторые курсы вуза связанны с частью показанных машин: ребята отлично понимали, о чём идет речь во время презентации экспозиции.

В нынешнем году у коллектива школы № 35 появилось желание организовать небольшой музей — своего рода Центр патриотического воспитания. Руководитель школы Наталия Третьякова предложила Георгию Борисовичу внести свою лепту – предоставить модели техники в качестве экспонатов. Помещение подготовлено, и когда в школе определяться с основной экспозицией, Георгий Ткаченко готов дополнить ее 4–5 моделями часто применяемых в СВО боевых машин.

А когда Наталия Владимировна услышала про формат, встречи с ребятами в рамках передвижной экспозиции, попросила провести цикл таких мероприятий. Это оказалось непросто, — поделился моделист. — 1100 учащихся: иногда приходилось показывать и рассказывать с 8 до 16 часов.

По его словам, преподавательскому коллективу удалось создать оптимальные условия для проведения выставки. Школа предоставила помещение библиотеки, которое как нельзя лучше подошло для таких встреч, и можно было не волноваться за сохранность коллекции.

При этом педагоги и сами немало интересовались экспозицией, и охотно оказывали посильную помощь на каждом этапе показа.

Мы впервые столкнулись с такой слаженной работой коллектива. В этот раз мы рассказывали о моделях, проводя уроки в разных классах. А вопросов у школьников оказалось – море. Сейчас в среде стендового моделизма появилось выражение «музей на столе», которое отлично подходит нашим встречам. По сути, я работал «экскурсоводом». Мы вместе с супругой (всегда вместе готовим такие мероприятия), конечно, немного устали, но при этом получили огромное моральное удовлетворение, — отметил Георгий Ткаченко.

Он добавил, что постепенно выработалась «идеальная конструкция» таких встреч. В экспозиции обычно участвует около 100 моделей из 300 домашней коллекции — больше за один раз не привезти на личном автомобиле.

В свободное время между последними показами я изготовил модели «самоходок» — САУ «Малка» калибра 203 мм (артиллерийская установка), СЗУ «Шилка» ( зенитная установка), СЗРК-«Бук-М1» ( зенитно-ракетный комплекс), а также ЗУ-23-2(зенитная установка) и автомобиля УаЗ-469, — перечислил Георгий Борисович, пояснив, что выбирает, что собирать, из реально участвующих сейчас в боевых действиях машин и своих финансовых возможностей.

Моделист признался, что однажды его будто что-то подтолкнуло организовывать и проводить такие встречи с ребятами.

Наверное, настало время от увлечения коллекционированием перейти рассказам о нашей армии, оружии, его истории, новинках современного вооружения. О настоящих подвигах воинов, конструкторов и тех, кто такую технику изготавливает, словом, о защитниках Отечества. И таким образом внести свой, хотя бы небольшой вклад — в общее дело Победы! Все мои экспозиции создаются для воспитания юных патриотов, гордости за нашу страну, и людей, в ней живущих, — отметил Георгий Ткаченко.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото предоставлены Георгием Ткаченко и со страницы ВК школы № 35