Таганрожцы завоевали медали на турнире по спортивному самбо

Таганрогские спортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовые медали на открытом турнире по спортивному самбо в Новочеркасске.

Турнир проводился среди юношей 12-14 лет. В нем приняли участие самбисты из всех муниципалитетов Ростовской области.

Спортсмены Таганрога завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Победителем соревнований в весовой категории до 42 кг стал Владислав Софрони (тренер Юрий Шмаков). В весовой категории до 54 кг серебряным призером стал воспитанник спортшколы № 1 Вячеслав Буторкин (тренер Александр Криворучко). Бронзу в весовой категории до 35 кг взяли Станислав Журавлев (тренер Александр Криворучко) и Даниил Островский (тренер Юрий Шмаков).

Фото ВК «Таганрог спортивный»