В Таганроге велосипедный поход объединил историческое место, бесплатную оздоровительную практику, красивый загородный вид, пикник и теплое общение.

В социальной группе «ВКонтакте» несколько лет действует паблик с названием «ВелоТаганрог». Здесь любители двухколесного средства передвижения общаются, советуются о маршрутах, технологической оснастке, приглашают в велопоходы по городу и прилежащим окрестностям. Здесь зовут на велопарады и ночные «покатушки» исключительно безалкогольной направленности, и постоянно напоминают подписчикам об обязательном соблюдение правил дорожного движения.

Несколько таких поездок совместили с занятиями йогой для всех желающих. Профессиональный преподаватель йоги Евгений Божко (он окончил ростовский институт физической культуры и спорта — филиал Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма) отметил – это уже четвертая в этом году поездка с подобной программой и участниками группы «ВелоТаганрог».

Маршрут предлагался для «новичков», которые еще «не раскатаны». От остановки «26 магазин» пестрая и обширная компания велосипедистов (около 30 человек) в пять вечера отправились в сторону села Гаевка. Общая протяженность маршрута составила 15 км — около получаса спокойной езды в одну сторону. Для группы определили замыкающих — опытных велосипедистов, способных оказать помощь при поломке, или подкачать колесо. Несложный маршрут оставлял в стороне трассу и загруженные дороги. Участники, после того, как выехали за город, немного проехали по грунтовке и оказались на площадке, оставшейся от Павловской крепости, земляных валах, поросших бурьяном, в августе уже сухим, соломенно-рыжим.

Напомним, что Павловскую крепость начали строить в июле 1697 года по проекту австрийского инженера Антония де Лаваля на Петрушиной косе Азовского моря. В марте 1698 года строительство остановили, и в 1701 году возобновили на новом месте, в верховьях Миусского лимана — первую в России крепость земляной фортификации, спроектированную инженерно-математическим методом. В плане крепость представляла собой четырёхугольник 237 м на 80 м, обнесённый земляным валом с четырьмя бастионами и рвом. Ее конструкции стали прообразом для строительства других крепостей — Петропавловской (в Санкт-Петербурге), Аннинской (у станицы Старочеркасская) и крепости св. Димитрия Ростовского, давшей начало Ростову-на-Дону.

В золотой час, так любимый фотографами, обрывистые берега, солнце над водой и люди, расположившиеся на ковриках смотрелись очень выигрышно.

Время от времени участники встречи посмеивались, когда Евгений Божко предлагал им попробовать выполнить особенно сложную асану, которая ему давалась с видимой легкостью.

Некоторые участники поездки оказались знакомы с занятиями йогой, другие пробовали эти практики впервые, а несколько мужчин во время занятия чинили камеры велосипедов – поломок в пути оказалось довольно много. Например, травянистое растение с именем «якорец стелющийся» распространилось в наших краях, и его крепкие колючки – серьезная проблема для велосипедных шин.

В финале занятия йоги желающие могли попробовать постоять на специальных дощечках с гвоздями, и у многих это получилось – ненадолго. Конечно, это довольно странно выглядит со стороны, однако, знакомясь с восточными искусствами и оздоровительными, довольно действенными приемами, европейцы на практике познакомились с лечебной точечной акупунктурой. И множество таких активных точек сконцентрировано как на ступнях ног. Считается, что «гвоздестояние» — терапевтическая практика, которая балансирует работу внутренних органов, укрепляет организм.

Затем состоялся пикник с чаем и видом на лиман, и после заката велосипедисты отправились в Таганрог.

«Спасибо огромное организаторам за шикарное мероприятие! А Евгению за практику, — пишет участница одной из таких поездок Наталья Котлярова. — Очень внимательные ребята, контролировали неопытных велосипедистов, помогали при необходимости!».

Члены сообщества поблагодарили Евгения Божко за привлечение к йоге, позитивному мышлению и помощи в укреплении здоровья.

«Нам повезло. Йога на закате будет теплым воспоминанием в зимний период», — пишет на своей страничке участница велогруппы с ником Елена Солнечная.

Ранее мы рассказали, что жительницы Таганрога реализуют «вкусный» проект «Прабабушкина тетрадь».

Марина Даренская, фото автора