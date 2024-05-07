Таганрожцы возложили цветы к стеле «Город воинской славы»

Сегодня, 7 мая, в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Таганроге прошла торжественная церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы».

К участникам церемонии обратились глава городской администрации Андрей Фатеев, депутат Законодательного Собрания РО Татьяна Михеева, заместитель председателя городской Думы города Таганрога Валерий Селиванов, заместитель председателя Таганрогской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Кучеренко.

Сегодня это мероприятие приобретает особый смысл. Умение сплотиться в трудную минуту помогло нашему народу победить фашистскую Германию. И сейчас, когда внешние силы снова делают попытки разобщить и уничтожить Россию, переписать историю, мы должны быть достойны своих дедов и прадедов. Сохранить память о бессмертном подвиге советского народа, правду о Великой Отечественной войне — наша задача, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Валерий Селиванов обращаясь к таганрожцам отметил, что трагические события самой кровопролитной из всех войн коснулись многих таганрогских семей. И воспоминания о героях бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение.

Мы должны и дальше пронести эту память о Великой Победе, чтобы никто не посмел переписывать историю и перечёркивать заслуги нашей страны в борьбе с нацизмом. Наш народ выстоял и победил не только силой оружия, но и силой духа, смелостью и беззаветной любовью к Родине. Именно эта сила сегодня помогает нашим бойцам приближать победу в СВО, – сказал Валерий Селиванов.

В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, кто погиб в боях, приближая долгожданную победу, была объявлена минута молчания. Затем к подножию стелы легли букеты алых гвоздик.

Церемонии возложения цветов у памятников и воинских захоронений Таганрога сегодня прошли по всему городу. В них участвовали представители органов власти, трудовых коллективов, организаций и учреждений образования.

Фото Анатолия Ивашова