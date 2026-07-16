Таганрожцы старше 65 лет могут пройти диспансеризацию по полису ОМС

Кроме стандартных обследований при наличии показаний назначаются дополнительные исследования и консультации узких специалистов.

В Ростовской области с 20 июля по 21 августа 2026 года во всех поликлиниках региона пройдет месячник диспансеризации для жителей в возрасте 65 лет и старше. Акция направлена на раннее выявление заболеваний и сохранение здоровья пожилых людей, сообщает минздрав региона.

В рамках месячника каждый участник сможет бесплатно пройти комплекс профилактических обследований по полису ОМС. В стандартный перечень входят анкетирование и оценка факторов риска, антропометрия, общий анализ крови, определение уровня глюкозы и холестерина, измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиография, флюорография легких. Для женщин 65–75 лет предусмотрена маммография (раз в два года), а также осмотр акушера-гинеколога. Гражданам этой возрастной группы ежегодно проводят исследование кала на скрытую кровь. При наличии показаний назначаются дополнительные исследования и консультации узких специалистов.

Если в ходе обследования выявят отклонения, пациента направят на второй этап диспансеризации для более детальной диагностики и составления индивидуального плана наблюдения. По итогам всех процедур каждый участник получит персональные рекомендации по укреплению здоровья, коррекции образа жизни и, при необходимости, организации дальнейшего лечения.

Записаться на диспансеризацию можно лично в регистратуре поликлиники по месту прикрепления, по телефону медучреждения, через портал «Госуслуги» или на сайте своей медицинской организации. Приглашаются все жители Ростовской области, достигшие 65-летнего возраста, независимо от того, продолжают ли они работать или находятся на пенсии.

Фото: magnific