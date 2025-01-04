Таганрожцы стали призерами всех региональных фестивалей ГТО

В минувшем году таганрогские участники Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» вывели наш город в лидеры донского региона.

Напомним, что 2024 году современный комплекс ГТО отмечал свое 10-летие. Сейчас на сайте ГТО зарегистрированы 37 925 таганрожцев в возрасте от 6 лет и старше. Всего участие в выполнении нормативов приняли более 37 тысяч человек. Из них более 20 тысяч уже получили «золотой», «серебряный» и «бронзовый» знаки отличия.

В 2024 году в Таганроге было проведено 27 комплексных мероприятий, в том числе 9 фестивалей среди всех категорий населения. В честь 10-летия современного физкультурно-спортивного комплекса прошло торжественное награждение знаками ГТО и подведены итоги конкурса «ГТОшка» среди дошкольных образовательных учреждений. Заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева вручила дипломы победителям конкурса и золотые знаки ГТО таганрогским спортсменам, педагогам и призерам фестивалей ГТО.

Таганрог стал участником всех региональных фестивалей, где наши участники занимали призовые места, как в личном, так и в командном зачете:

1 место — фестиваль среди лиц старшего возраста;

1 место — среди дошкольных образовательных организаций;

1 место — зимний фестиваль среди всех категорий населения (на фото);

3 место — среди обучающихся общеобразовательных организаций и 2 место в эстафете;

3 место — среди семейных команд и 1 место в личном зачете;

1-3 места в личном зачете среди спортивных клубов по месту жительства и работы граждан.

В 2024 году были установлены новые рекорды ГТО г. Таганрога:

Юрий Богатиков — «Рывок гири 16 кг» — 140 раз (за 4 минуты);

Алина Лифанова – «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» — 73 раза;

Егор Андреев – «Прыжок в длину с места» — 3м 18 см.

Активное участие в спортивном движении ГТО принимают дошкольные образовательные организации, общеобразовательные школы, колледжи и спортивные школы Таганрога.

В Таганроге сформировалась сильная сборная команда ГТО, которая принимает самое активное участие во всех региональных фестивалях. Надеемся, что в следующем 2025 году участников комплекса ГТО в Таганроге станет еще больше.

Александр Пчёлкин, руководитель Центра тестирования ГТО города Таганрога

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