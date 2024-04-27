Таганрожцы стали победителями Международной олимпиады

Воспитанники Центра технического творчества Таганрога стали победителями XXI Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф. Можайского.

Организаторами мероприятия выступили Союз специалистов в области авиастроения «Союз авиастроителей», Академия наук авиации и воздухоплавания, Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России» и Национальный исследовательский университет «МЭИ». Участниками олимпиады стали более 190 человек из 42 регионов России.

Таганрожец Егор Попов выступил с историко-исследовательской работой «Забытый проект Т-4 «Сотка» и стал победителем. Второе призовое место у Максима Фурсова с историко-исследовательской работой «Забытый проект Ил-102». Поздравляем наших ребят и их руководителя Александра Колесникова.

Фото ВК Центр технического творчества Таганрога