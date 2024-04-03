В Таганроге с 7 по 9 апреля пройдет Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!». Ее организаторами выступают Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации.

Акция приурочена к Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля. Ее цель — обратить внимание жителей нашей страны на значимость обеспечения единства измерений в жизни каждого из нас.

В дни акции специалисты Росстандарта в каждом регионе на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением. В Ростовской области акцию проведут метрологи ФБУ «Ростовский ЦСМ».

В Таганроге акция пройдет с 7 по 9 апреля с 9.00 до 16.00 в Таганрогском филиале ФБУ «Ростовский ЦСМ» по адресу: ул. Петровская, 81. Тел. 8(8634) 38-37-45.

Image by freepik