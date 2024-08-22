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Таганрожцы приняли участие в слете казачьей молодёжи в Алексеевском лесу

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В Алексеевском лесу Матвеево-Курганского района прошел межмуниципальный слет казачьей православной молодежи, посвященный казачьему генералу Я.П. Бакланову, сообщает ГКО «Таганрогское».

Город

В слете приняли участие шесть команд руководителей и активистов молодежных казачьих организаций Матвеево-Курганского, Куйбышевского, Неклиновского районов и Таганрога.

В составе делегации городского казачьего общества «Таганрогское» в мероприятии приняли участие заместители атамана ГКО Дмитрий Кубышкин и Владимир Коновалов, а также команда из семи воспитанников таганрогского отделения КМДО «Донцы».

На открытии мероприятия казаков и гостей поздравила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова. Приглашенный благочинный приходов Матвеево-Курганского округа иерей Евгений Зайцев совершил молебен на начало благого дела и окропил присутствующих святой водой, пожелав Божьего благословения.

В условиях полевого лагеря ребята три дня принимали участие в работе различных площадок, в спортивных состязаниях и всевозможных викторинах, отдохнули и обрели новых друзей.

В первый день прошел тематический концерт, а затем начали работать  тематические площадки: «Православие», «Казачья удаль», «Казачья жизнь»,  «Туристическая полоса», «Старый Миус», «Стрельба из пневматической винтовки», «Мы вместе», «Школа безопасности МСЧ», РДДМ «Движение Первых», «Единая Россия».

Второй день начался с общей воскресной молитвы, которую совершил иерей Зайцев. В ходе богослужения участники слета исповедались и причастились к святым дарам. Продолжился день спортивными мероприятиями, активными квестами, играми. Казачата состязались как в командном зачете, так и в индивидуальных дисциплинах. В ходе работы слета каждая команда придумала, изготовила и представила собственный флаг, обосновав выбор изображенных на нем символов и рисунков. 

Третий день прошел под эгидой работы площадок обратной связи. Ребята нарисовали плакаты с  пожеланиями и телефонами, обменялись ими с другими командами.

В завершение работы Дина Владимировна Алборова поблагодарила казаков, участников и гостей за яркое и духовно-патриотическое мероприятие, наградив благодарственными письмами организаторов, команды и отличившихся участников слета.

Фото предоставлено ГКО «Таганрогское»

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Таганрогская правда
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