Таганрожцы помогут выяснить, что такое счастье

У жителей Таганрога есть прекрасная возможность помочь ответить на вопрос — что же такое счастье? Для этого им надо принять участие в необычном опросе.

Доцент кафедры менеджмента и инновационных технологий Института управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета Мария Ланкина совместно с редакцией газеты «Таганрогская правда» проводит социологическое исследование о том, что такое счастье и насколько оно обусловлено финансовыми факторами.

О результатах расскажем дополнительно, а пока предлагаем нашим читателям принять участие в анонимном опросе по ссылке.

Фото Владимира Прозоровского