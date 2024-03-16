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Таганрожцы помогут выяснить, что такое счастье

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У жителей Таганрога есть прекрасная возможность помочь ответить на вопрос — что же такое счастье? Для этого им надо принять участие в необычном опросе.

Город

Доцент кафедры менеджмента и инновационных технологий Института управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета Мария Ланкина совместно с редакцией газеты «Таганрогская правда» проводит социологическое исследование о том, что такое счастье и насколько оно обусловлено финансовыми факторами.

О результатах расскажем дополнительно, а пока предлагаем нашим читателям принять участие в анонимном опросе по ссылке.

Фото Владимира Прозоровского

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