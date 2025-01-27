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Таганрожцы почтили память жителей блокадного Ленинграда

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27 января отмечается 81-я годовщина полного снятия фашистской блокады северной столицы, которая длилась 872 дня.

#Память

Сегодня, в день освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Таганроге состоялось возложение цветов к Вечному огню в городском парке в память об этой дате.

«Освобождение стало важной вехой в истории Великой Отечественной войны, символом мужества и стойкости советского народа, — написала в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова. — Жители города сегодня возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания тех, кто отдал свои жизни ради нашего будущего. Мы все вспоминаем подвиг жителей Ленинграда, их невероятную стойкость перед лицом жесточайших испытаний. Таганрог чтит память Героев. Пусть этот день будет напоминанием о том, насколько важно сохранять мир и ценить жизнь каждого человека».

Ко дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады таганрогские учреждения культуры и образования подготовили программу мероприятий — кинопоказы, выставки, уроки памяти и концертные программы.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой.

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Таганрогская правда
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