Таганрожцы побывали в двух штормовых подразделениях зоны СВО

«Штурмы», они тоже разные. В этом убедились член общественной организации ветеранов «Афганский гараж» Василий Корольчук и корреспондент газеты «Таганрогская правда», которые доставили гуманитарную помощь в два штурмовых подразделения на Южно-Донецком направлении.

Погода выдалась не совсем удачной – ясный и солнечный день, благоприятный для использования беспилотников противником (ВСУшники последнее время активизировались и наносят удары не только по технике на линии боевого соприкосновения, но и в ближнем тылу). Штурмовую роту отдельного штурмового батальона искали долго. Помешало разное видение местных ориентиров нами и теми, кто их сообщил. Наконец добрались до пункта временной дислокации штурмовиков.

Встретил старшина роты. Серьезный, обстоятельный, рассудительный и знающий свое дело. Воюет с ноября 2023 года, был ранен. Батальон принимает участие в боевых действиях с самого начала спецоперации, неоднократно отмечался с лучшей стороны в приказах командующего армией. Штурмовики освободили многие населенные пункты. Точное количество и названия всех Евгений (так представился старшина) назвать затруднился. В памяти отложились только бои за Новомихайловку.

То, что «штурмы» — особые подразделения, приходилось слышать не раз. Каждый заход на «опорник» противника — поединок со смертью. Исхода два: или – или (расшифровка, полагаю, не требуется).

Мой собеседник рассказал о событиях 18 января этого года, когда предстояло взять очередные позиции противника. Бойцов вооружили, обеспечили боеприпасами, экипировали… Только «опорник» попался сложный. Возникла необходимость в доставке боекомплекта, средств связи и продуктов. Поручили Евгению, с ним — еще четверо военнослужащих. Вышли с имуществом в установленный квадрат, разбили маршрут до «передка» на два участка. До промежуточной точки необходимое вытаскивали три человека, от нее до штурмовиков доставляли двое: старшина и еще один солдат.

Задачу выполнили, вышли без потерь, попутно эвакуировали одного «трехсотого» из числа «работающих» на «опорнике». Только подробности немного шокировали. Во-первых, всё происходило под непрерывным огнем танков, минометов и автоматических гранатометов противника. Во- вторых, четверо бойцов из числа группы уже имели ранения. У одного повреждена ключица и разрыв связок, у другого из-за осколка практически обездвижена рука, у третьего разбита коленная чашечка (но он «затянулся» и пошел вперед), четвертый получил сильную контузию. Им не приказывали, они вызвались идти к линии боевого соприкосновения добровольно.

И другой рассказанный эпизод. В составе эвакуационной группы Евгению предстояло вынести «трехсотого». В группе три человека: двое с носилками, третий — прикрытие. Вышли на точку встречи, уложили раненого, направились в тыл. Над группой появился беспилотник-камикадзе противника с закрепленным «подвесом». Чтобы спасти товарищей, «прикрывающий» отделился от группы, выйдя в чистое поле. Отвлек внимание вражеского оператора на себя, а затем хладнокровно очередью из автомата сбил «птичку». Это был уже четвертый дрон врага на счету Михаила (старшина просил не указывать в газете позывные — лучше имена).

Пункт временной дислокации роты поразил чистотой и обустроенностью. Аккуратно построенная своими руками столовая, для мытья рук и посуды проведена вода. Широкие удобные столы, на стене телевизор. Здесь же проходят теоретические занятия, хотя больше времени штурмовики уделяют практике на стрельбище.

Уезжая, как всегда, пожелали беречь себя, вернуться живыми и здоровыми. Штурмовикам такое пожелание вовсе не лишнее.

***

Артиллеристов долго искать не пришлось. Василий Корольчук бывал у них и раньше. Пока на обусловленной точке ждали расчет самоходной гаубицы, познакомились с экипажами двух БМП-1. Они готовили 73-мм боеприпасы для загрузки в конвейеры боевых машин. Пояснили, что предстоит работа. Лишних вопросов задавать не стали.

Тем временем подъехали ребята из состава расчета «самоходки». Передали им всё привезенное, завязался разговор. Мы спросили, не могут ли они показать свое орудие. Оказалось, могут. Через несколько минут были рядом с тщательно замаскированной 2С1 «Гвоздика». По современным меркам дальность стрельбы у нее небольшая, да и калибр не самый крупный, но огневую поддержку «штурмам» оказывает существенную.

Перед атакой «Гвоздики» выдвигаются на огневую позицию, после быстро ее покидают и тщательно маскируют свой «цветок». Но корректировщик может зафиксировать, что цель не уничтожена. Тогда приходится вводить поправки и продолжать вести огонь. Это грозит последствиями. Может прилететь «птичка», и тогда расчету останется надеяться на мастерство механика-водителя и везение.

Выполнять огневые задачи приходится днем и ночью. За «артой» противник охотится с особым старанием. Для разведки и поражения используют всё что есть: и артиллерию контрбатарейной борьбы, и беспилотники.

За последнее время это самоходное орудие обнаруживали дважды. В первый раз ударный дрон сбросил снаряд… 1942 года изготовления. К счастью, тот не разорвался (поэтому и определили год — по нанесенной на корпус маркировке). Второй раз повезло меньше. После ночной стрельбы покинули ОП, гаубицу тщательно замаскировали. Но дрон-разведчик обнаружил ее по тепловому излучению от неостывшего двигателя, а прилетевший «камикадзе» совершил сброс. Орудие отправили в ремонт. Хорошо, что расчет уже покинул боевую машину и находился на безопасном удалении.

После неприятных воспоминаний командир как бы между прочим сказал, что слышал о таком укрывном материале, который не пропускает тепло и не дает возможности обнаружить людей и технику с помощью тепловизора. Признался, что такие «одеяла» шьют у нас, в Таганроге, и назвал группу: «Добро в нас». Последовала незамедлительная просьба привезти их, даже не для себя, а для тепловой маскировки техники (по возвращении я, конечно, передал эту просьбу руководителю группы Марине Храповой — обещала помочь).

В разговоре участвовали двое из расчета «самоходки». Оба отслужили срочную, работали на «гражданке». Один – слесарем по ремонту котельного оборудования, другой – дежурным электромонтером. Оба имели «бронь», но от нее отказались и пошли воевать добровольно. С апреля 2023 года они в зоне СВО. На вопрос, почему так поступили, получил два искренних и простых ответа: «За державу обидно» и «За друзей».

Вновь вернулись к теме боевой работы. Бесспорно, испытывают гордость, если удается «разобрать» вражеский «опорник» первыми залпами. Чем эффективнее отработает артиллерия, тем меньше будет потерь у «штурмов». Рассказали про эпизод, когда после успешной огневой «обработки» вражеских позиций, захватили их не в пешем порядке, а стремительно, на мотоциклах. Но так бывает не всегда. Попадаются укрепления, хорошо заглубленные, имеющие сверху бревенчатые перекрытия в несколько рядов. Иногда встречаются забетонированные огневые точки. Для их поражения приходится проявлять свое мастерство.

Отметили, что ВСУ стали реже минировать свои позиции перед тем, как их займут наши. Тактика была проста: штурмовики заходят и приступают к «зачистке», а в это время происходит управляемый подрыв… Сейчас, видимо, просто не успевают.

***

Третье по счету, тоже штурмовое подразделение отличается от того, которое мы посетили первым. Боевые задачи те же самые, только нет артиллерии. Вместо нее небольшой отряд, использующий беспилотники для поддержки штурмовых групп. В нем собраны поистине «универсальные солдаты». Они не только виртуозно управляют дронами, но и изготавливают их буквально из подручных материалов. К ним несут и сбитые «птички» противника — в зависимости от характера повреждений либо ремонтируют, либо из нескольких собирают один исправный. Бьют врага его же оружием. О востребованности беспилотников говорят цифры: на один опорный пункт врага при «заходе» используется не менее тридцати «ударников».

Сами же «универсалы» относятся к вражеским беспилотникам по возможности бережно. Используя средства радиоэлектронной борьбы, стараются обезвредить, не причиняя механических повреждений. Это дает возможность изучить начинку «птички» противника, перенять что-то для себя.

Пункт дислокации штурмового подразделения применительно к условиям боевых действий обустроен так же добротно. Есть всё необходимое и для восстановления сил, и для оказания медицинской помощи. Только в «святая святых» — оборудованную мастерскую, где беспилотникам дают вторую жизнь, посторонних не пускают. За «гуманитарку» нас поблагодарили, но в посещении вежливо отказали.

Невольно вспомнилась фраза Евгения, старшины первой штурмовой роты, о том, что нынешние боевые действия — война дронов и артиллерии.

Так прошел еще один день, приближающий нашу победу. Приятно осознавать, что мы сделали что-то полезное.

Евгений БУТЫЛИН, фото автора и В. Корольчука