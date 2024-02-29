Таганрожцы передали в дар сельским библиотекам более 130 книг

В Таганроге подвели итоги февральской акции «Подари книгу детям», сообщает на своей страничке ВКонтакте Парк культуры и отдыха им. М. Горького.

После проведения акции в дар двум сельским библиотекам Неклиновского района было передано более 130 книг, собранных неравнодушными жителями нашего города.

Так, в библиотеку села Вареновка передали 63 книги: романы, детективы, фантастика, произведения русских классиков, детскую литературу. Еще 72 экземпляра книг было подарено бессергеновской библиотеке: художественная, классическая, детская литература.

Напоминаем, что акция проходила с 1 по 14 февраля и была приурочена к Международному дню книгодарения, главная цель которого показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век инновационных технологий.

Фото ВКонтакте Парк КиО им. М. Горького