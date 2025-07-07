Таганрожцы оценивали продукцию топовых российских виноделен

Четвертый «Петровский Винный фест» проходил в Таганроге в минувшую субботу на территории ресторана «Дон Марио».

Российское вино предложили к дегустации в широком масштабе представители виноделен и крупные поставщики с донских, кубанских виноградников и с Крымского полуострова.

Узнать об особенностях виноделия, о тонкостях различных вкусов и даже о том, как правильно держать бокалы, можно было в этот июльский день у профессиональных сомелье. Не слишком распространенные особенные автохтонные сорта, в том числе из Ростовской области, красное, белое, розовое, оранжевое вино сопровождались экскурсами в историю напитков и в нюансы их производства.

Вы пробовали, например, лавандовое вино? Самая интересная из возможностей на подобном фестивале -выбрать полюбившийся напиток для семейных празднеств или для компании своих друзей из очень большого ассортимента. Ценники некоторых предложенных к дегустации вин встречались довольно высокие, но тут можно было пробовать и составлять своё мнение о вкусе очень разного вина (70+ названий) за стоимость входного билета, лимитировалось только время посещения фестиваля.

Заодно гости познакомились с тем, как активно развивается на сегодняшний день отрасль виноделия в России. Среди других представили продукцию таких виноделен, как «Собер Баш», «Абрау Дюрсо», «Ведерниковъ», «Эльбузд», «Молчанов», «Цимлянские вина», «Шумринка», «Сикоры», «Шато Талю», «Скалистый берег», «Мезыбь», «Локо Чимбали» (Simpl). Главным организатором события стала таганрогский ресторатор Анастасия Морозова, а её партнёрами выступили «Мегадон», компания «Simpl» и «Дон Алко».

Известно, что большая часть россиян не считают умеренное употребление вина вредным для здоровья и видят в нем часть культуры и фон для душевного общения. Правда, кто-то из наших соотечественников уверен, что вино — это дорого и исключительно для женщин. Для ценителей на первом месте стоят не цена и не страна происхождения, а вкусовые характеристики и содержание сахара, а иногда — узнаваемость торгового бренда, как гарантия качества напитка.

Таганрожцев на фестивале российского вина оказалось предостаточно. Они увлеченно пробовали, обсуждали вкус, общались. Одна из их основных черт настоящих ценителей — умеренность в употреблении. Как мы знаем, чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

Марина Даренская, фото автора