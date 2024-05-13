Таганрожцы обратились в Следком РФ из-за прекращения работы троллейбусов

Глава федерального ведомства взял вопрос на контроль.

Жители города Таганрога направили обращение в адрес председателя Следственного комитета России по поводу прекращения троллейбусного движения в городе. Обращение распространено в социальных медиа, сообщает следком РФ, в нем граждане «сообщают о бездействии следственных органов, которые, по их мнению, не принимают мер к объективному установлению обстоятельств».

Следственные органы отреагировали на просьбу таганрожцев. По их обращению СКР по Ростовской области организована процессуальная проверка о проблемах в работе транспортной инфраструктуры Таганрога, о ходе которой будет доложено председателю СК России.

Фото: Фото Серге Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт»