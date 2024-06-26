Напоминаем, что теперь собственники квартир в многоквартирных домах могут решать все вопросы ЖКХ онлайн в одном мобильном приложении «Госуслуги.Дом», запущенном Минстроем РФ. В следующем году в системе появятся данные и о частных домах.
Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). В нем можно:
- передавать данные по всем счетчикам, при этом система напоминает о сроках передачи показаний и защищает от ошибок при вводе данных;
- оплачивать все услуги ЖКХ без комиссии (квитанции формируются автоматически);
- узнавать о плановых работах и аварийных ситуациях в доме;
- направлять обращения в управляющую организацию и в течение 3-7 дней получить ответ;
- участвовать в голосованиях по общедомовым вопросам (инициирование голосования, даты проведения, повестка и результаты).
Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости загружаются автоматически. В случае отсутствия информации необходимо вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении. После рассмотрения данные отобразятся в личном кабинете пользователя.
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