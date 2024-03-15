Таганрожцы могут принять участие в акции «Всей семьей – на выборы»

С 15 по 17 марта проходят выборы Президента Российской Федерации. Параллельно у всех избирателей есть возможность принять участие в акции «Всей семьей – на выборы» и выиграть ценные призы.

Для этого нужно 15-17 марта прийти на избирательный участок всей семьей и проголосовать. А потом сделать общую семейную фотографию, например, на фоне избирательного участка. Если голосуете дистанционно, общее фото у компьютера или телефона.

Выложить сделанное фото нужно у себя на страницах ВКонтакте и/или Одноклассниках. Если в эти дни рядом с вами не будет ваших родных – ничего страшного, просто расскажите о том, как обычно принято голосовать в вашей семье. Обязательно припишите тэги #всейсемьей, #всейсемьейтаганрог. Именно по этим хештегам организаторы смогут увидеть ваш пост и зафиксировать вас в качестве участника акции.

Для участия в проекте в обязательном порядке нужно пройти простую регистрацию в одной из социальных сетей: ВКонтакте https://clck.ru/39Q2Bs или «Одноклассники» https://clck.ru/39Q2Dm.

Вся информация о проекте «Всей семьей» и призах — на официальном сайте проекта https://всейсемьей.рф