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Таганрожцы могут ответить на вопросы Всероссийского диктанта, посвященного Дню отца

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Партпроект «Единой России» «Крепкая семья» проводит Всероссийский диктант ко Дню отца.

Новости Таганрога

Диктант проходит в удаленном формате и уже доступен на сайте проекта.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» проводит Всероссийский диктант, посвященный Дню отца. Он состоит из 18 вопросов и проходит в формате онлайн-тестирования.

«Среди целей партийного проекта – поддержка и популяризация традиционных семейных ценностей, содействие в их передаче от поколения к поколению. Именно им и посвящены вопросы диктанта. Участники могут проверить свои знания о празднике, традициях отцовства, о фольклоре, связанном с ролью отца и так далее», – рассказал региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», депутат Законодательного Собрания Ростовской области Павел Бережной.

Добавим, положения о поддержке и популяризации традиционных семейных ценностей внесены в народную программу партии.

Иллюстрация: 7ya.er.ru

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Таганрогская правда
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