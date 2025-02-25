Таганрожцы могут отправить бесплатные посылки в зону СВО

Более 600 000 посылок для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, доставила Почта России с 2023 года.

Эта инициатива стала частью программы поддержки тех, кто защищает нашу страну, сообщает пресс-служба Почты России.

Отметим, что отправить бесплатную посылку можно в любом почтовом отделении Таганрога.

Каждую посылку, отправленную в зону СВО, сотрудники Почты обрабатывают в приоритетном порядке, что гарантирует строгое соблюдение сроков доставки. Чтобы отправить посылку, достаточно указать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части и индекс 103400.

«При этом важно помнить, что посылку надо представить оператору в открытом виде, а её вес не должен превышать 10 кг», — уточняется в сообщении.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр компании в Москве, откуда Почта передает их представителям Минобороны для дальнейшей доставки.

Фото Почты России