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Таганрожцы могут наблюдать ярчайшую с начала тысячелетия комету

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В октябре таганрожцы, жители Дона и других регионов России смогут увидеть самую яркую комету первой четверти XXI века. Это — комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Данное небесное тело было открыто в 2023 году.

Новости Таганрога

Таганрожцы в большинстве своем – любознательные люди, которые любят наблюдать ночное небо, в том числе в телескоп. В ближайшие дни для наблюдения уникального небесного явления телескоп необязателен.

Как нам объяснил московский астроном Леонид Еленин, комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), которая в 15 раз ярче Венеры, будет видно даже днем с 8 по 11 октября. На вечернем небе она будет видна с 11 октября. Искать ее нужно над западной частью горизонта через 30 минут после заката Солнца. Её отрицательный блеск (отрицательный блеск — это звездная величина очень ярких объектов) сохранится до 21 октября: в течение этого времени комета будет оставаться ярчайшим объектом вечернего неба, не считая Луны.

Одной из особенностей этой кометы будет ее хвост, длина которого может достигать 25 градусов на небосводе. Это сопоставимо с размерами ковша Большой Медведицы. Более того, в период с 10 по 13 октября можно будет увидеть так называемый «анти-хвост» — необычное явление, когда часть хвоста будет направлена в сторону Солнца.

Владимир ДОРДА

На фото автора (из архива): таганрожцы наблюдают ночное небо в телескоп в рамках проводимой «Библионочи 2024». «Планетарий» в Таганроге 20 апреля открыл московский астроном Руслан Ильницкий.

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Таганрогская правда
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