Таганрожцы идут голосовать на выборы всей семьей

Сегодня, 16 марта, рабочий день на избирательном участке № 2262, расположенном в школе № 27 начался как обычно. А предыдущий день голосования прошёл без эксцессов и происшествий.

По предварительным подсчётам, несмотря на то, что 15 марта был рабочий день, проголосовало около 25% избирателей. Цифра убедительная. В беседе, председатель УИК Оксана Ковалевская рассказала, что приходили голосовать даже те, кто долгое время в выборах участия не принимал.

Сегодня на участке обстановка царила деловая, рабочая, самое главное спокойная. Активность возросла практически вдвое. К обеду проголосовавших было в два раза больше, чем за весь первый выборный день. Приходили голосовать семьями. Много было таганрожцев, которые участвовали в выборах впервые. «Перворазники» чувствовали себя окончательно повзрослевшими, радовались тому, что и они могут повлиять на историю нашей Родины, выбрать её будущее.

На участке возникали отдельные рабочие моменты. Так, одна женщина только накануне голосования получила новый паспорт, а в избирательном списке значились серия и номер прежнего. Под руководством председателя УИК написала соответствующее заявление и получила возможность проголосовать уже с новым паспортом. У другой избирательницы оказался паспорт с изменённой фамилией после недавнего замужества. Ей тоже подсказали, как написать заявление и включили в дополнительный список уже под новой фамилией. Между избирателями и членами УИК никаких недоразумений не возникало, все вопросы решались спокойно, в рабочем порядке.

Евгений Бутылин, фото автора