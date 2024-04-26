Таганрожцу грозит 11 лет заключения за сбыт наркотиков

В Таганроге передано в суд уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фигуранта задержали сотрудники Таганрогского ЛО МВД России на транспорте, когда он делал тайники-закладки с гашишем в Центральном районе города. В ходе личного досмотра у него изъято более 9 граммов наркотического вещества.

Сейчас Таганрогской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 11 лет лишения свободы.

Фото Анатолия Ивашова