Таганрожцев приглашают встретить весну вместе с Людмилой Озериной в музее

1 марта в 16 часов на весенний вечер с Людмилой Озериной приглашает таганрожцев и гостей города Таганрогский художественный музей.

У участников мероприятия будет прекрасная возможность встретить весну в компании замечательной художницы.

«Из её обаятельного творческого мира к нам на цыпочках придут чудесные истории, в которых сияет солнце, нежно звенят чайные чашки, цветут волшебные кувшинки, о чём-то мечтают утончённые прекрасные дамы и дивным кружевом листвы манят тихие таганрогские улочки», — пообещали в музее.

Таганрог с особенным удовольствием позирует Людмиле Юрьевне. Искренне влюбленная в город, она часто обращается к его видам и в личном творчестве, и в качестве прекрасного педагога, директора Таганрогской детской художественной школы имени С.И. Блонской. Её с ребятами часто можно видеть увлеченно работающей на пленэрах в исторической части Таганрога, обладающей особым шармом.

В рамках сентябрьского «Пленэра по-чеховски» Людмила Озерина создала этюд с невероятно атмосферным чеховским интерьером, который украшает выставку ТХМ «Город Чехова в городе Таганроге».

«В пространстве этой выставки мы и встретим Весну. Обрести нашей встрече особое настроение и тепло помогут музыка, поэзия и танец. Ждем вас (и Весну!) 1 марта в 16.00», — пригласил ТХМ.

Адрес музея: ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70.

Фото ТХМ