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Таганрожцев приглашают присоединиться к акции «Дарите книги с любовью»

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Она проходит в Таганрогской библиотеке им. А.П. Чехова по 17 февраля.

Новости Таганрога

Сегодня, 14 февраля, во многих странах мира отмечается Международный день книгодарения. К нему приурочена общероссийская акция «Дарите книги с любовью», которая проводится уже в девятый раз. Главная идея праздника – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.

Библиотека имени А. П. Чехова присоединяется к общероссийской акции «Дарите книги с любовью» и приглашает горожан и гостей города принять в ней участие, говорится на странице библиотеки в соцсетях.

Как принять участие в акции? Все желающие могут подарить книги библиотеке — обращаться в отдел «Городской абонемент» (ул. Греческая, 105) с 10 по 17 февраля с 10.00 до 18.00 в любой день, кроме субботы.

С 15 по 17 февраля пройдет выставка подаренных книг в отделе «Центр универсального обслуживания» (ул. Петровская, 96).

Фото библиотеки им. А.П. Чехова

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библиотека им. А.П.Чехова День книгодарения новости Таганрог
Таганрогская правда
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