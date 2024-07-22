Таганрожцев приглашают на курсы повышения квалификации

С 29 июля по 1 августа пройдет дистанционное обучение «Опека, попечительство, патронаж». Участникам расскажут о новых требованиях к специалистам, которые вступят в силу с 1 сентября нынешнего года. А также дадут практические рекомендации по работе с заявителями.

В дистанционном обучении примут участие эксперты Госдумы РФ и Минобрнауки России по вопросам защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, представители Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства, рабочей группы при Правительстве РФ по направлению «Ребенок и его право на семью», НИУ «Высшая школа экономики».

Подробности можно узнать по телефону: +7(965)186-70-76.

Обучение будет проходить на удобной современной платформе GetCourse.