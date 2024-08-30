Уважаемые таганрожцы! Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с 81-й годовщиной освобождения Таганрога и всей Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков!

За время оккупации, продолжавшейся почти два года – с 17 октября 1941 года по 30 августа 1943 года – наш город понёс страшные потери. Его население сократилось почти вдвое: тысячи таганрожцев погибли, умерли от болезней и лишений, были угнаны в Германию. Но врагу не удалось сломить дух горожан. В Таганроге действовало самое крупное подполье на захваченной территории СССР, основную часть которого составляли совсем юные жители города.

Ценой огромных жертв далось и освобождение Таганрога. Взламывая укрепления Миус-фронта, воины Красной Армии не щадили себя, чтобы мы – их дети, внуки и правнуки – могли жить свободно и говорить на родном языке.

Низкий поклон всем освободителям Таганрога и Донской земли от фашистских захватчиков! Вечная память героям, павшим в боях с врагом!

В честь освобождения Таганрога в Москве 30 августа был дан третий салют в истории Великой Отечественной войны. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные таганрожцами в борьбе за свободу и независимость Родины, наш город носит почётное звание «Город воинской славы».

В истории нашей страны немало героических свершений, но Победа над нацизмом занимает в ней особое место. Никогда не забудутся те неисчислимые бедствия, которые причинили захватчики нашему народу. Поэтому и сегодня мы, наследники Великой Победы, ведём борьбу с нацизмом. И обязательно победим!

С праздником, дорогие таганрожцы! Мира и благополучия нашему городу, крепкого здоровья и добра всем его жителям!

Инна Титаренко

Председатель городской Думы – глава города Таганрога

Андрей Фатеев

Глава администрации города Таганрога