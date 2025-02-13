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Таганрожцам, в домах которых прекращалось теплоснабжение, пересчитают плату за тепло

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Для этого им нужно обратиться в МУП «Городское хозяйство».

#ЖКХ

Жителям Таганрога, в чьих домах прекращалось теплоснабжение из-за аварий на котельной по адресу Заводская,1, пересчитают плату за тепло. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова на своей страничке в Telegram.

«Многие из вас задавали вопросы и оставляли комментарии относительно перерасчета платы за коммунальные услуги, связанные с ситуацией на котельной по адресу Заводская, 1. Поручила контролировать этот вопрос своему заместителю Егору Долматову», — написала Светлана Камбулова.

По вопросам перерасчета платы за коммунальные услуги потребителям необходимо обратиться в абонентский отдел МУП «Городское хозяйство» по телефонам: 8 (8634) 64-64-00, 8(8634) 64-48 -78, 8 (8634) 43-11-18.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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