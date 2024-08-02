Таганрожцам рассказали, как вступить в народную дружину

Народные дружины создаются по инициативе граждан РФ, которые хотят участвовать в охране общественного порядка в форме общественной организации с уведомлением органов местного самоуправления муниципального образования.

Деятельность добровольных народных дружин осуществляется в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и закона Ростовской области от 08.07.2014 года № 184-ЗС «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ростовской области».

Основные направлениями деятельности народных дружин — содействие полиции и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту создания народной дружины, участие в охране общественного порядка в случаях возникновения ЧС, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах.

В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане РФ, достигшие 18 лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников. Они проходят подготовку по основным направлениям деятельности.

При участии в охране общественного порядка народные дружинники должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, а также носить форменную одежду и (или) использовать отличительную символику народного дружинника.

Дружинники при участии в мероприятиях по охране общественного порядка имеют право: требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния, принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции. Они могут оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей в сфере охраны общественного порядка, применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством, а так же осуществлять иные права, предусмотренные действующими федеральными законами.

Дружинники обязаны знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере охраны общественного порядка. При объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора в установленном порядке, соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций. Принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений, выполнять требования уполномоченных сотрудников полиции и иных правоохранительных органов, не противоречащие законодательству РФ. Оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков, иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение установленного образца.

Иллюстрация Анатолия Ивашова