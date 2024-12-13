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Таганрожцам рассказали, как формировать сладкие новогодние подарки

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В преддверии новогодних праздников сотрудникам торговли рассказали, какие требования нужно соблюдать при формировании сладких детских подарков.

Город

В целях недопущения фактов реализации некачественной новогодней продукции в торговых объектах на территории города Таганрога управление потребительского рынка администрации города Таганрога рекомендует хозяйствующим субъектам, осуществляющим реализацию сладких новогодних подарков, руководствоваться в своей работе рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.

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Таганрогская правда
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