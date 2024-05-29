Таганрожцам предлагают зарегистрировать свою недвижимость в ЕГРН

Администрация Таганрога настоятельно рекомендует правообладателям земельных участков и объектов капстроительства зарегистрировать права на принадлежащие им объекты недвижимого имущества.

Напоминаем, что в рамках реализации ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, чьи права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Оформлять права на такие объекты нужно потому, что государственная регистрация прав в ЕГРН:

— обеспечивает защиту имущественных прав собственников со стороны государства. В частности, правообладатель зарегистрированного в ЕГРН имущества может подавать заявление о внесении в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода права без его личного участия;

— необходима при совершении сделок с недвижимым имуществом (дарение, купля-продажа, аренда, оформление наследства);

— необходима при рассмотрении вопросов компенсации при ограничении прав на землю, утрате имущества в результате стихийных бедствий, изъятии земель для государственных и муниципальных нужд;

— необходима для подключения к инженерным сетям (газопроводам, водопроводам, канализации, электросетям).

Как поступить если права на принадлежащие Вам объекты недвижимости не зарегистрированы в ЕГРН?

Первый вариант, самостоятельно обратиться за государственной регистрацией права в ближайший офис МФЦ (запись на прием по телефону 344-000) с паспортом и правоустанавливающим документом. Специалисты МФЦ помогут написать Вам соответствующее заявление.

Второй вариант, обратиться в Комитет по управлению имуществом г. Таганрога (далее – КУИ) по адресу: ул. Греческая, 58, каб. 20 или по телефону 613-692 с правоустанавливающим документом и заявлением (согласием) на государственную регистрацию прав в упрощенном порядке в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, и находящихся на таких земельных участках объектов капитального строительства.

Обращаем Ваше внимание, что государственная регистрация права в ЕГРН, возникшего до 31.01.1998, будет бесплатной.

Узнать зарегистрированы ли права в ЕГРН или нет можно на сайте Росреестра через сервис «Сведения об объектах недвижимости в режиме online» (https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-objects-online), а также на официальном сайте администрации tagancity.ru в разделе «Управление имуществом города Таганрога» в подразделе «Реализация Федерального закона 518-ФЗ»).

В случае, если принадлежащие Вам объекты не являются объектами капитального строительства либо прекратили свое существование, необходимо сообщить о таких объектах в КУИ, в целях снятия их с кадастрового учета.

Дополнительную информацию Вы можете получить в КУИ по телефону: 613-692. А также в территориальном отделе управления Росреестра по Ростовской области по телефону: 328-950.