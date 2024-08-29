Таганрожцам предлагают написать «Диктант здоровья»

Всероссийская образовательная акция о важности ЗОЖ состоится в сентябре.

С 16 по 21 сентября учащиеся таганрогских учреждений образования старше 13 лет, а также их родители и педагоги, могут проверить свои знания по основным правилам личной гигиены, профилактике заболеваний, здоровому питанию и санитарно-гигиеническим нормам, написав «Диктант здоровья». Об этом сообщает администрация Таганрога.

Тест включает около 40 вопросов на ключевые темы, посвященные правилам здорового питания, основам ЗОЖ и гигиены, важности физической активности и прохождения диспансеризации. Из нескольких предложенных в тесте вариантов нужно выбрать верный.

«Диктант здоровья» разработан ВОД «Волонтеры-медики» при поддержке Роспотребнадзора и Минздрава России. Прошедшие тест станут обладателями электронных сертификатов, а также получат ссылки на полезные тематические материалы.

Ответить на вопросы диктанта и узнать свой результат можно будет на ресурсе санщит.рус в онлайн-формате.

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