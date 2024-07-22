Таганрожцам напомнили о правилах любительского рыболовства

Памятку для рыболовов-любителей подготовило Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства, сообщает официальный портал администрации Таганрога.

В ней можно узнать о правилах осуществления любительского рыболовства, регламентированных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 09.01.2020 № 1 «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна». С памяткой можно ознакомиться здесь.

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