На рекультивацию мусорного полигона в Таганроге направят 736,1 млн рублей. Выделение этой суммы согласовал губернатор Василий Голубев и она будет внесена в расходы областного бюджета на 2024 год и плановый периода 2025 и 2026 годов. Об этом говорится в пояснительных материалах к заседанию регионального правительства, которое прошло вчера, 1 апреля.

Еще в декабре 2022 года подрядчику ООО «Геосинтетика» был перечислен аванс в размере 223,7 млн рублей на выполнение работ по рекультивации полигона, срок завершения которых – декабрь нынешнего года. Однако, затем в границах земельного участка полигона, а также на смежной территории были обнаружены дополнительные объемы отходов. После этого проектную документацию откорректировали и в 2023 году получили положительные заключения государственной экологической экспертизы от и проверки сметной стоимости на сумму 1 573,0 млн рублей.

Но в ноябре минувшего года во время налетевшего урагана с порывами ветра до 30 метров в секунду была повреждена значительная часть защитных изолирующих слоев экрана полигона. И это не позволило заказчику принять выполненные работы.

В декабре 2023 года был выплачен дополнительный аванс в размере 207,9 млн рублей в связи с необходимостью закупки материалов. Сейчас на полигоне осуществляется монтаж геомембраны и бентонитового мата, устройство выравнивающего слоя из песка и защитного слоя из суглинка. В связи с удорожанием работ из областного бюджета и будут выделены еще 736,1 млн рублей.

Напомним, что работы по ликвидации несанкционированных свалок в границах пяти городов Ростовской области, в том числе и Таганрога, включены федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Фото donland.ru (из архива)