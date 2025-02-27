Таганрогское «Теплоэнерго» вошло в число лучших плательщиков за газ

По итогам прошлого года сумма задолженности предприятий региона за газ снизилась почти на 60 млн рублей.
Сумма просроченной дебиторской задолженности за газ промышленности и теплоснабжающих организаций Ростовской области за 2024 год составила 1 млрд рублей, что на 59,5 млн рублей ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».
В тройку лучших плательщиков за газ среди теплоснабжающих предприятий в Ростовской области вошли: АО ТЭПТС «Теплоэнерго» (Таганрог), МУП «Каменсктеплосеть», АО «Зерноградские тепловые сети».
Сокращение долгов стало возможным благодаря совместной работе с правительством Дона и выделяемым субсидиям, говорится в сообщении.
Фото из архива «ТП»
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