В минувший четверг, 18 апреля, десант из представителей региональных и городских СМИ высадился на расположенном в Таганроге предприятии «НАТЭК-Нефтехиммаш», которое сейчас готовится к получению сертификации от Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ).

«НАТЭК-Нефтехиммаш» — одно из ключевых отечественных предприятий по производству продукции и услуг для нефтегазовой и химической отраслей. На рубеже тысячелетий, когда по всей России промышленные гиганты сокращали производство, а то и вовсе закрывались, многие цеха оставались брошенными, а установленное там оборудование превращалось в металлолом, в цехе завода «Красный Котельщик», расположенном отдельно от основного производства на Поляковском шоссе было развернуто производство нового предприятия, получившего название «НАТЭК-Нефтехиммаш».

18 апреля руководство ЗАО НПО «НАТЭК-Нефтехиммаш» рассказало журналистам о промежуточных результатах выполнения производственной программы. В планах на этот год — выпуск 4,5 тысячи тонн высокотехнологичной продукции для российских и зарубежных заказчиков. Рост выручки в этом и последующих годах запланирован на уровне 10%.

У компании «НАТЭК-Нефтехиммаш» несколько направлений работы. Одно из них — поставка оборудования для нефтепереработки стратегическим клиентам предприятия, каковыми являются «Татнефть», «Роснефть», «Лукойл» и другие. Кроме этого, идет работа и с независимыми НПЗ – «Новошахтинским», «Афипским», «Славянск Эко» и другими.

Развивается направление производства оборудования для газовых проектов. Предприятие планирует участвовать в поставках сложного технологичного оборудования для Южно-Тамбейского газового месторождения.

«НАТЭК-Нефтехиммаш» по-прежнему сотрудничает и с «Норильским никелем». В частности, выполняются заказы для его «серного проекта» — это экологическая программа, предусматривающая сокращение суммарных выбросов диоксида серы.

За последние пару лет вырос спрос на повышение квалификации. С мая этого года вводится система KPI для рабочих специальностей для премиальных начислений в зависимости от производительности труда.

Важным этапом в развитии предприятия станет получение сертификации от Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Это — отечественная система стандартизации и сертификации продукции, пришедшая на смену иностранным системам сертификации. В последние годы она получила широкое распространение — сертификация ИНТИ все чаще бывает необходима для участия в тендерах. На данный момент было пройдено два этапа аудита для получения сертификации ИНТИ. После завершения этого процесса НАТЭК-Нефтехиммаш сможет активнее участвовать в различных конкурсах и тендерах. Это расширит возможности предприятия по увеличению портфеля заказов.

В последние годы производственные показатели предприятия демонстрируют устойчивую положительную динамику. Во многом это происходит благодаря нашей кадровой политике. Главный наш ресурс — это квалифицированные специалисты, и поэтому мы пошли на создание наиболее привлекательных условий труда. Также мы активно занимаемся подготовкой кадров, внедрив систему наставничества для молодых специалистов, — отметил директор производства «НАТЭК-Нефтехиммаш» Александр Береснев.

«Таганрогская правда» планирует продолжать следить за успехами этого предприятия.

Фото предоставлено компанией «НАТЭК-Нефтехиммаш»