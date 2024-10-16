Таганрогское ООО «Технологии света» выпускает 3500 моделей светодиодных светильников

«Таганрогская правда», по инициативе и при поддержке администрации города, продолжает «Виртуальные экскурсии» по предприятиям и организациям Таганрога. На очереди – представители среднего и малого бизнеса. Сегодня рассказываем об ООО «Технологии света».

ООО «Технологии света» – предприятие по производству светодиодных светильников: от разработки проекта до его реализации. Основано в 2010 году. Начав свою деятельность с выпуска только офисных светильников, к настоящему времени компания расширила ассортимент производимой продукции более чем до 3500 моделей LED светильников. Зарегистрированы и собственные торговые знаки – «АТАМАН» и «ЕСАУЛ».

Вся продукция имеет сертификаты. Значительная часть продуктовой линейки ООО «Технологии света» внесена в реестр Минпромторга РФ и не зависит от поставок импортных комплектующих.

Светодиодные светильники таганрогского предприятия освещают улицы Находки и Брянска, спортивные объекты Москвы, автозаправочные станции Ростовской области, теплицы агрохолдинга «Московский». Среди объектов компании крупные промышленные предприятия – заводы «Ростсельмаш», «Сальсксельмаш», «Челябинский тракторный завод», «Уралвагонзавод», «Калашников».

Продукция ООО «Технологии света» пользуется спросом не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

Предприятие является участником национального проекта «Производительность труда», в планах – расширение производственной базы и увеличение штата сотрудников.

«Не верьте только в себя, верьте в свою команду!» – девиз генерального директора ООО «Технологии света» Ольги Монтвида.

Фото предоставлено ООО «Технологии света»