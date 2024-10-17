Таганрогское АО «ПТМ» изготавливает оборудование для горнодобывающих предприятий

В рамках очередной «Виртуальной экскурсии по предприятиям Таганрога» представляем АО «ПТМ» — одну из ведущих российских компаний, которая занимается производством конвейерного оборудования для горнодобывающих предприятий.

АО «ПТМ» было основано в 1999 году и активно развивается, внедряя инновационные технологии и заботясь о качестве продукции и предоставления услуг.

Компания играет важную роль в развитии тяжелого машиностроения страны и социально-экономическом развитии региона, создавая новые рабочие места и обеспечивая стабильные налоговые поступления в бюджет. АО «ПТМ» поддерживает трудовые династии и заботится о своих сотрудниках, предоставляя им комфортные условия труда, возможности для профессионального роста и социальную защиту.

Оборудование компании успешно эксплуатируется на предприятиях не только России и стран СНГ, но и в странах Азии и Африки, что подтверждает его высокое качество и востребованность на мировом рынке. Особое внимание уделяется сертификации системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2015, что свидетельствует о соответствии продукции международным стандартам.

«Гордимся тем, что наша продукция востребована не только в России, но и за рубежом, — говорит генеральный директор АО «ПТМ» Роман Лабурцев. — Мы постоянно работаем над улучшением качества наших изделий и расширением ассортимента. В этом нам помогают высококвалифицированные специалисты, которых мы тщательно отбираем и обучаем».

Фото предоставлено АО «ПТМ»