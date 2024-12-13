Таганрогский завод «Прибой» изготавливает продукцию для надводных кораблей и субмарин

АО «Таганрогский завод «Прибой» 17 декабря отмечает 85-ю годовщину со дня своего основания. В преддверии юбилейной даты генеральный директор предприятия Алексей ВОСКРЕСЕНСКИЙ дал интервью «Таганрогской правде».

— Алексей Владиславович, примите поздравления со столь знаменательной датой в истории завода. 85 лет – возраст целого поколения. Чем сейчас живет завод и с какими трудовыми показателями встречает коллектив «Прибоя» свой праздник?

— Таганрогский завод «Прибой» — крупное промышленное предприятие на Юге страны и одно из ведущих приборостроительных в России. Мы специализируемся на разработке и серийном изготовлении гидроакустического вооружения для нужд ВМФ. Практически все надводные корабли, в том числе большие противолодочные и авианесущие, а также атомные подводные лодки оснащены гидролокационным и гидроакустическим оборудованием, изготовленным на таганрогском заводе. «Прибой» в составе концерна «Океанприбор» и «Корпорации Морского Приборостроения» входит в ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Основная задача трудового коллектива в настоящее время – своевременное и качественное выполнение государственного оборонного заказа. Сознавая всю важность этой работы, от которой зависит безопасность морских границ, предприятие успешно справляется с поставленной задачей. Этому не препятствует и беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада. Доказательством чему служит награда МО РФ на международном форуме «Армия-2024», проходившем в Москве. Тогда от имени министра обороны РФ Андрея Белоусова в номинации «Трудовые коллективы, отличившиеся в выполнении государственного оборонного заказа», нам вручили Диплом и Кубок.

— Бытует мнение, что главное достояние любого предприятия – это люди. От их знаний, умений и высокого профессионализма зависит успех любого дела.

— Полностью согласен, это факт! Ежегодно мы подводим итоги работы трудового коллектива. В каждом отделе, цехе проходят собрания. Награждаем отличившихся работников, присваиваем звания «Ветеран труда» и «Заслуженный ветеран труда» тем, кто проработал на заводе долгое время. На сегодняшний день таких квалифицированных профессионалов своего дела на предприятии более 300 человек. Особо хочу отметить трудовые династии, которых у нас семнадцать. Если сложить их общий трудовой стаж, получится невероятная цифра — более двух с половиной тысяч лет! Вот только династии с общим трудовым стажем более века: династия Камневых — Боярко – Анохиных – Волевач — Дзюба (510 лет), Беззапонных – Андроновых – Фетисовых — Федоренко (326 лет), Анохиных – Книгиных — Игнатенко (267 лет), Орловских (246 лет), Супруновых — Симоновых (202 года), Карповых – Лузановых — Алексеевых (181 год), Пелих – Пискуновых — Арзумановых (166 лет), Пономаревых — Штефирца (167 лет), Ломакиных — Нелипа (154 года), Двирник (156 лет), Тамазовых — Еременко (148 лет), Халидовых (130 лет), Власенко (117 лет), Стрельниковых – Рябушко — Герасимато (115 лет), Петручик – Вовченко (100 лет)…

Этой осенью в рамках Дня древонасаждения на территории завода был разбит сквер. Трудовые многолетние династии предприятия высадили можжевельник, отметив каждое из растений табличкой с фамилиями семей. Принято решение не только тщательно ухаживать за зелеными насаждениями, но и регулярно пополнять их число. Ведь с каждым годом количество династий увеличивается, что свидетельствует о положительном микроклимате в заводском коллективе. Такие мероприятия сплачивают, создавая атмосферу единства и взаимопомощи, поднимают трудовой дух прибоевцев. И, конечно, это некий символ памяти поколений заводчан.

— Алексей Владиславович, вы возглавляете завод более пяти лет. Что изменилось за этот срок?

— Совершенствуются производственные процессы, увеличиваем мощности благодаря модернизации и расширению существующих цехов. Особо можно отметить производство пьезокерамики — постоянное улучшение технологического процесса, методов и средств контроля ожидаемо приводит к существенному улучшению характеристик изделий. Производственная программа обеспечена заключенными договорами до 2028 года, что дает нам возможность смело смотреть вперед и заниматься реальным планированием будущего.

— Давайте затронем тему социальной защищенности работников. Уверен, что завод уделяет ей достаточное внимание.

— Вы правы. Подписан очередной коллективный договор о регулировании социально-трудовых отношений, в содержании которого учтен Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года семьи». Договор предусматривает дополнительные гарантии, льготы и социальные выплаты работникам. Также следует напомнить, что в распоряжении заводчан ОК «Чайка» на Черноморском побережье, где они могут отдыхать с семьями на льготных условиях. А на летних каникулах в детском лагере «Чайка» дети сотрудников «Прибоя» оздоравливаются вообще за символическую плату. Там же регулярно проводим спартакиады, в которых принимают участие спортсмены смежных предприятий, входящих в корпорацию.

— Недавно в «Таганрогской правде» был опубликован материал о передаче бойцам в зоне СВО специально оборудованного автомобиля «буханка»…

— Считаю священным долгом помогать нашим ребятам, участвующим в защите интересов России. С этой позицией согласны все прибоевцы. Мы регулярно принимаем участие в сборе и доставке гуманитарной и иной помощи как на передовую нашим бойцам, так и тем, кто проходит лечение в госпиталях. Занимаемся изготовлением изделий специального назначения. На внутризаводской площади у проходной на видном месте расположен стенд «Всё для фронта, всё для Победы», на котором размещены благодарности и грамоты трудовому коллективу от командиров войсковых частей за оказанную помощь. Каждый труженик «Прибоя» уверен, что победа будет за нами.

— Вернемся к праздникам… Что бы вы хотели пожелать заводчанам?

— Совсем немного времени осталось до 85-летия со дня основания «Прибоя», немногим больше — до Нового, 2025 года. Хочу поздравить трудовой коллектив и всех таганрожцев с этими праздниками и пожелать каждому крепкого здоровья, личного и семейного счастья, мира и чистого голубого неба. Спасибо за ваш труд!

Беседовал Анатолий ИВАШОВ, фото автора.