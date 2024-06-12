Таганрогский завод «Красный гидропресс» предлагает выпускникам целевое обучение

АО «Красный гидропресс» — предприятие оборонно-промышленного комплекса России (входит в госкорпорацию «Тактическое ракетное вооружение») — предлагает выпускникам 9 и 11 классов направление на целевое обучение для получения профессионального образования в средних специальных и высших учебных заведениях Таганрога.

Направление на целевое обучение выдается по следующим специальностям:

машиностроение;

технология машиностроения (оператор станков с ЧПУ, токарь);

управление качеством продукции, процессов и услуг;

сварщик ручной и частично механизированной сварки;

техническая эксплуатация и обслуживание оборудования;

экономика;

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

Работодатель гарантирует:

заключение договора о целевом обучении;

трудоустройство на предприятии;

выплату ежемесячной стипендии в период обучения или оплату проживания;

прохождение всех видов практики с опытным наставником;

получение дополнительной профессии в нашем учебном центре;

выплаты при первом трудоустройстве.

Обращаться по адресу: г. Таганрог, Северная площадь, 3. Телефоны для справок: 8 (8634) 312-399, +7-928-209-28-28. E-mail: hpress@mail.ru, сайт: https://aohpress.ru/

Фото АО «Красный гидропресс»