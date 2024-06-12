Главная » #Промышленность

Таганрогский завод «Красный гидропресс» предлагает выпускникам целевое обучение

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

АО «Красный гидропресс» — предприятие оборонно-промышленного комплекса России (входит в госкорпорацию «Тактическое ракетное вооружение») — предлагает выпускникам 9 и 11 классов направление на целевое обучение для получения профессионального образования в средних специальных и высших учебных заведениях Таганрога.

#Промышленность

Направление на целевое обучение выдается по следующим специальностям:

  • машиностроение;
  • технология машиностроения (оператор станков с ЧПУ, токарь);
  • управление качеством продукции, процессов и услуг;
  • сварщик ручной и частично механизированной сварки;
  • техническая эксплуатация и обслуживание оборудования;
  • экономика;
  • конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

Работодатель гарантирует:

  • заключение договора о целевом обучении;
  • трудоустройство на предприятии;
  • выплату ежемесячной стипендии в период обучения или оплату проживания;
  • прохождение всех видов практики с опытным наставником;
  • получение дополнительной профессии в нашем учебном центре;
  • выплаты при первом трудоустройстве.

Обращаться по адресу: г. Таганрог, Северная площадь, 3. Телефоны для справок: 8 (8634) 312-399, +7-928-209-28-28. E-mail: hpress@mail.ru, сайт: https://aohpress.ru/

Фото АО «Красный гидропресс»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

высшее образование Красный гидропресс работа в Таганроге Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru