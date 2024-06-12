Таганрогский завод «Красный гидропресс» предлагает выпускникам целевое обучение

АО «Красный гидропресс» — предприятие оборонно-промышленного комплекса России (входит в госкорпорацию «Тактическое ракетное вооружение») — предлагает выпускникам 9 и 11 классов направление на целевое обучение для получения профессионального образования в средних специальных и высших учебных заведениях Таганрога.
Направление на целевое обучение выдается по следующим специальностям:
- машиностроение;
- технология машиностроения (оператор станков с ЧПУ, токарь);
- управление качеством продукции, процессов и услуг;
- сварщик ручной и частично механизированной сварки;
- техническая эксплуатация и обслуживание оборудования;
- экономика;
- конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
Работодатель гарантирует:
- заключение договора о целевом обучении;
- трудоустройство на предприятии;
- выплату ежемесячной стипендии в период обучения или оплату проживания;
- прохождение всех видов практики с опытным наставником;
- получение дополнительной профессии в нашем учебном центре;
- выплаты при первом трудоустройстве.
Обращаться по адресу: г. Таганрог, Северная площадь, 3. Телефоны для справок: 8 (8634) 312-399, +7-928-209-28-28. E-mail: hpress@mail.ru, сайт: https://aohpress.ru/
Фото АО «Красный гидропресс»
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