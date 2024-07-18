«Таганрогский трамвай» назвал лучших молодых водителей

«Таганрогский трамвай» подвел итоги конкурса «Лучший молодой водитель», проходившего на базе трамвайного депо.

В соревновании приняли участие 11 молодых сотрудников. Программа конкурса включала в себя пять этапов. По итогам прохождения каждого модуля участники получали баллы, которые в итоге суммировались для определения победителей.

Проверялись такие знания водителей как правила дорожного движения и технической эксплуатации, устройство трамвая, должностная инструкция, основы безопасности движения и охраны труда, трудовое законодательство. А также — приемка трамвая перед выездом на линию, культура обслуживания пассажиров, вождение трамвая по городу.

«Водителей оценивало компетентное жюри «Таганрогского трамвая», состоящее из руководителей службы эксплуатации и отдела движения. Для участников конкурса было подготовлено 30 экзаменационных билетов и дополнительные вопросы. По окончании теоретической части участники демонстрировали практические навыки вождения», — рассказали в компании.

В результате подсчёта общего количества баллов, набранных по всем этапам конкурсной программы, были объявлены победители:

I место — Черненко Светлана.

II место — Волошин Сергей.

III место — Лейченко Андрей.

Также определены победители, которые набрали наибольшее количество баллов по каждому из модулей:

«Вождение трамвая» — Черненко Светлана.

«Культура обслуживания» — Яковлев Виктор.

«Знание Правил дорожного движения» — Фоменко Сергей.

«Знание устройства трамвая, Правил технической эксплуатации, должностной инструкции, основ безопасности движения и охраны труда, основ трудового законодательства» — Волошин Сергей.

«Приёмка трамвая перед выездом на линию» — Лейченко Андрей.

Водители, занявшие 1, 2 и 3 места по итогам всего конкурса, и победители в каждой из номинаций получили денежные призы и почётные грамоты.

«У нас молодой и прогрессивный коллектив, мы нацелены на то, чтобы развивать компетенции сотрудников. В этом году впервые провели собственный конкурс профмастерства для водителей. Все участники показали заинтересованность и высокую подготовку: борьба за призовые места была достойной!», — отметил генеральный директор проекта «Таганрогский трамвай» Геннадий Курдюков.

Фото: ТГ-канал «Таганрогского трамвая»